Важно, чтобы ВСУ выявляли слабые места в обороне или наступлении врага, отметил Сергей Згурец.

Ситуация в районе поселка Великая Новоселка в Донецкой области серьезно обострилась, под угрозой логистика ВСУ, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает "Еспресо".

"Ситуация в районе Великой Новоселки выглядит более критической… Река Мокрые Ялы течет от Макаровки, и противник ее перешел, фактически перерезая транспортное сообщение между Макаровкой и Великой Новоселкой. Враг пытается создать второе кольцо прорыва над Макаровкой, что создает риск для подразделений ВСУ", - предупредил он.

По его словам, указанный участок фронта выглядит "тревожно".

Видео дня

"Россияне потеснили ВСУ из Нового Комара, и логистика Великой Новоселки под угрозой. Конфликт за пути обеспечения и логистику продолжается, и важно, чтобы наши силы выявляли слабые места в обороне или наступлении врага", - заявил эксперт.

Кроме того, как рассказал Згурец, российские войска в Сонцевке и Старых Тернах пытаются обойти Кураховское водохранилище и выйти на трассу к западу от Курахово, чтобы усложнить использование территории ТЭС:

"Враг пытается создать предпосылки для того, чтобы наши войска не могли использовать потенциал промзоны для активной обороны. Риски обхода Курахово существуют, но все зависит от того, как Генштаб ВСУ найдет способы сбалансирования этих рисков".

Бои за Курахово - актуальное

Напомним, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предположил, что Силам обороны, скорее всего, придется выйти из Курахово:

"В таком полуокруженном состоянии держать оборону практически невозможно. И судя по тому, что мы знаем из официальных наших источников, туда направлены дополнительные силы, если не ошибаюсь, Третья штурмовая. Они, скорее всего, должны обеспечить отход. А не для того, чтобы продолжать в полуокруженном состоянии держать оборону".

Вас также могут заинтересовать новости: