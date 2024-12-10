Будут ли россияне атаковать Покровск – вопрос уже закрытый, но как они это будут делать, должны определить ближайшие недели.

В воскресенье украинские военные пошли в контратаку и вернули недавно утраченные позиции в районе населенного пункта Великая Новоселка на юге Донецкой области. Это была одна из нескольких контратак Сил обороны за последние дни, но этот участок фронта на самом деле не является критическим ни для Украины, ни для России.

Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс. Он акцентировал, что Кремль сосредоточился на захвате города-крепости Покровск Донецкой области. В Минобороны Великобритании утверждают, что РФ постепенно приближается к Покровску – сейчас россияне находятся всего в 4 милях (около 6,5 км) от него.

И российская осада не зависит от того, какая сторона контролирует Великую Новоселку и окружающие села. Все может зависеть от того, ликвидируют ли российские войска удерживаемые украинскими войсками высоты вокруг Курахово, что в 20 милях (около 32 км) к востоку от Великой Новоселки. Проблема для россиян заключается в том, что украинские силы на этом выступе могут угрожать линиям снабжения, поддерживающим оккупационные войска РФ, наступающие на Покровск с севера.

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"На выступе возле Дальнего находятся элементы по меньшей мере восьми батальонов и четырех бригад: не более 10 000 украинских военных, если предположить, что все подразделения находятся в полной боевой готовности. Зато выступление окружают девять российских полков и бригад максимальной численностью до 18 000 военнослужащих", – говорится в материале.

Американский Институт изучения войны сообщал, что российские войска продолжают использовать механизированные и пехотные атаки для медленного, но постепенного продвижения в восточную и центральную части Курахово и к югу от Курахово в Дальнее.

Худший сценарий для Украины заключается в том, что российские войска прорвут линию фронта между Богатырем на юге и Новотроицким на севере и отрежут украинские силы на востоке. В Центре оборонных стратегий говорят, что существует "реальная угроза окружения".

Единственный несколько худший сценарий – это скоординированный отход украинских войск с этого рубежа, который сохранит украинские силы, но позволит россиянам выровнять линию фронта с юга на север на всем пути от Великой Новоселки до Покровска. Акс объясняет, что выровняв линию фронта, оккупационные войска РФ уменьшат угрозы для своих флангов, когда они окончательно возьмут в осаду Покровск.

"Если же украинцы удержатся на этом участке фронта, россияне могут решить принять риск для своих флангов и все равно атаковать Покровск. Как скоро начнется осада, зависит от многих факторов. Помехой может стать зимняя погода. Увеличение российских потерь в Курской области на западе России может подорвать общую силу россиян", – пишет аналитик.

Кроме того, уже в следующем месяце администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа может прекратить поставки помощи Украине и лишить украинские войска критически важных боеприпасов.

Будут ли россияне атаковать Покровск – вопрос уже закрытый. Но как они это будут делать, должны определить ближайшие недели. Центр оборонных стратегий прогнозирует, что будущая битва за этот город станет пиком наступательной операции РФ на юго-западном театре военных действий в 2024 году.

"Небольшая украинская атака в районе Великой Новоселки не может остановить гораздо большую и, вероятно, неизбежную российскую атаку на Покровск", – констатировал Дедид Акс.

Война в Украине: ситуация на фронте

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские оккупационные войска готовятся к мощным штурмовым действиям в Запорожской области и пробиваются на границу Днепропетровской области. Он отметил, что в последние недели враг активизировал штурмовые действия малыми группами на Времевском направлении.

В Донецкой области россияне продолжают давить на населенный пункт Шевченко и подбираться к Покровску. Кроме того, оккупационные войска РФ давят и на Новотроицкое. Россияне подошли к нему вплотную с восточной стороны.

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