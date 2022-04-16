Воздушными силами были поражены три беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки поразили семь целей российских захватнических войск, среди них - один самолет и один вертолет.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"За большие потери, российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве, зато наносят удары дистанционно – баллистическими и крыльями ракетами", - говорится в сообщении.

В частности, 15 апреля зенитными-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражено семь воздушных целей российских оккупантов.

Речь идет об одном самолете и одном вертолете; трех беспилотных летательных аппаратах; и двух крылатых ракетах.

"Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно осуществила около 10 авианалетов на позиции оккупантов. Таким образом ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия собратьев в наземных боях, нанеся рашистам существенные потери", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, одно из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр уничтожил боевой вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор" вместе с пилотами.