Стоимость одной такой машины составляет $15 миллионов.

Одно из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр прошлой ночью уничтожило боевой вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор" вместе с пилотами.

Информацией о сбитой технике поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины на официальной странице на Facebook.

Вертолет сначала совершил вынужденную посадку, а затем его полностью уничтожили со всеми пилотами. На фото можно увидеть остатки техники — боеприпасы, куски корпуса и прочее.

"Не крейсер "Москва" конечно, но 15 миллионов долларов США из бюджета Российской Федерации украинские воины отминусували. Это цена только техники, а еще подготовка пилотов... и компенсация родственникам", — иронизируют в Генштабе.

Напомним, согласно последней статистике от командования ВСУ, украинские защитники уничтожили уже 144 вертолета. Сколько из них Ка-52, неизвестно, но ВСУ уже давно развенчали мифы российских пропагандистов об этой боевой машине.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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