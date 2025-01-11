Ранее в Кремле заявили, что Путин готов встретиться с Трампом без "предварительных условий".

Российский диктатор Владимир Путин в случае начала переговоров по окончанию войны в Украине может попасть в заранее приготовленную для него ловушку, заявил политический эксперт Тарас Загородний в эфире Radio NV.

По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп хочет быть миротворцем:

"Если я миротворец, значит все приезжают ко мне (это может быть в разном формате - какие-то конференции, или какие-то саммиты и т. д.), вы здесь садитесь за стол переговоров, и мы что-то решим. Но вот здесь ловушка для Путина, потому что он не собирается это делать, и это очень хорошо для нас".

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Как отметил эксперт, задача и цель президента Украины Владимира Зеленского - сделать Путина виноватым в том, что он не хочет идти на требования Трампа:

"А дальше сказать: "Если Путин не хочет [договариваться], то давайте нам больше оружия, будем решать этот вопрос, как он должен быть".

Загородний считает, что даже во время переговоров "дипломатическая игра" должна быть подкреплена ударами по России.

"Мы должны понимать, что ничто так не подкрепляет весомость слов украинских дипломатов, как удары по территории Российской Федерации. Поэтому мы должны концентрироваться, сколько у нас оружия и сколько ударов наносится в то время, например, когда идут переговоры", - заявил эксперт.

Напомним, как писал УНИАН, в Кремле заявили, что Путин готов встретиться с Трампом.

"Москва приветствует желание Трампа вести диалог с президентом России, но конкретных планов по встрече пока нет", - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Он добавил, что "предварительные условия" для этой встречи не требуются - все зависит от политической воли США.

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