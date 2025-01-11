Кремль подтвердил готовность вести переговоры по Украине с Трампом.

Никакие переговоры Кремля с западными странами по окончанию войны в Украине на условиях российского диктатора Путина не могут стать залогом устойчивого мира.

С такой констатацией выступили аналитики Института по изучению войны (ISW). В обзоре отмечается, что Кремль подтвердил готовность вести переговоры по Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий", но отметил, что его переговорная позиция остается неизменной.

"Никакие переговоры не приведут к полноценному и устойчивому миру, пока Путин будет оставаться сторонником этих требований, несмотря на "готовность" Кремля вести переговоры с лидерами Запада", - отметили в ISW.

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Переговоры с Путиным

Вчера избранный президент США Дональд Трамп заявил о проведении подготовки переговоров с Путиным. На это пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт к контактам. Песков повторил, что Кремль сохраняет свою позицию по Украине, которую Путин четко определил в июне 2024 года.

Напомним, тогда диктатор заявил, что хочет смены президента Владимира Зеленского и его власти под видом "денацификации", демилитаризацию Украины и передачу России захваченных украинских территорий, а также части тех, которые она не оккупировала.

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