Противник пытается использовать различные методы штурма, говорит Отченаш.

Враг постоянно пытается накапливать свои силы и вкапываться в землю на Лиманском направлении. Об этом рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш.

"Враг выкапывает "лисьи норы, окопы, блиндажи и т.д. для того, чтобы можно было накопить там силы и пробовать осуществить определенные штурмовые действия. За последний период времени враг пытался штурмовать наши позиции несколько раз", – отметил он в эфире телеканала "Мы – Украина".

В итоге последние штурмы завершились для врага несколькими единицами потерянной техники, около сотни уничтоженных оккупантов. Кроме того, около 20 россиян были взяты в плен.

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"При этом это военнослужащие-дураки. То есть их посылают буквально на смерть, абсолютно нерациональным методом, используя танки или БТР как такси, которые уже не несут полной огневой мощи. Это обшитые "черепашки", которые везут внутри личный состав", – подчеркнул военный.

По его словам, после того, как по оккупантам отработали украинские подразделения, враг просто сдался. Российские захватчики "понимали, что они просто там умрут".

"Тем не менее, враг меняет тактику, пытается действовать мудрее. Они пытаются использовать различные методы штурма, начиная от малых штурмовых групп, завершая такими банзай-атаками", – резюмировал он.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ в сводке по ситуации на передовой по состоянию на 22:00 8 июня сообщил, что с начала суток на фронте произошло 76 боевых столкновений с противником. На Лиманском направлении враг семь раз пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невское, Терны, Ивановка, Торское и Диброва.

Отмечалось, что шесть атак отбиты, по состоянию на 22:00 продолжался бой в районе Ивановки.

В то же время на Волчанском направлении бои идут за каждый подвал и каждый дом, говорит командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко. При этом он отметил, что враг дальнейшего продвижения не имеет.

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