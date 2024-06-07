Оккупационные войска пытаются продвигаться дальше.

На Лиманском направлении российские оккупационные войска проводят штурмовые и наступательные действия еще с ноября прошлого года.

"Враг на нашем направлении ведет активные штурмовые и наступательные действия еще с ноября прошлого года. Россияне не отказываются от проведения наступательных действий в нашем направлении. Противник постоянно проводит перегруппировку, перебрасывая резервы с других направлений", - рассказал в эфире "Еспресо" командир 2 десантно-штурмового батальона 95-й отдельной полесской десантно-штурмовой бригады Евгений Гдульский.

По его словам, российские войска создают внутренние группировки, пытаясь продвигаться дальше.

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"Но россияне не достигли никаких успехов на нашем направлении благодаря стойкости, мужеству и героизму нашего личного состава, который находится на передовых позициях. У подразделений Сил обороны хорошо обустроены и построены системы огня", - добавил Гдульский.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно Россия перебросила термобарические гранатометы на Часов Яр, однако несмотря на сильные обстрелы, украинские военные пошли в контратаку.

Украинские Силы обороны успешно контратаковали и отбили у российских войск поселок Калиновка к северу от Часова Яра.

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