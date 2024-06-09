При этом враг продолжает активно использовать авиацию.

Украинские военные стабилизировали ситуацию на некоторых участках на Харьковщине. Об этом сообщил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

В эфире "24 канала" он отметил, что на Волчанском направлении тяжелые бои идут "за каждый подвал и за каждый дом". При этом российские оккупанты дальнейших продвижений не имеют. Зато бойцы Сил обороны выбивают врага с захваченных позиций и берут оккупантов в плен.

"Ситуация выглядит так, что на текущий момент Силы обороны стабилизировали ситуацию и перебирают тактическую инициативу на свою сторону. Враг продолжает активно применять авиацию. Здесь очень необходимы самолеты F-16, чтобы лишить противника монополии на применение в таком количестве своей авиации", – пояснил командир. Видео дня

Отмечается, что ситуация значительно улучшилась после того, как ряд западных стран дали разрешение на использование своего вооружения для ударов по целям на территории РФ.

Война в Украине: это стоит знать

С начала суток на фронте произошло 76 боестолкновений с противником. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке по оперативной ситуации по состоянию на 22:00 8 июня.

На Харьковском направлении с начала суток отбито четыре атаки противника в районах Липцев, Глубокого и Волчанска. В то же время на Покровском наша группировка отражала 27 атак оккупантов. По состоянию на 22:00 семь атак еще продолжались.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что России не удалось реализовать свою Харьковскую операцию. Он отметил, что это весомый результат Вооруженных сил Украины.

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