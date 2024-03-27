На каждого украинского военного идет огромное количество россиян, большинство из которых умирают или получают ранения.

Ситуация на Бахмутском направлении вблизи Часового Яра достаточно сложная по нескольким причинам. Об этом рассказал командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

"Первое - это использование управляемых авиационных бомб, а также ФАБов. Второе - это на одного бойца Сил обороны Украины сейчас идет примерно 7-10 военнослужащих Российской Федерации и у нас чрезвычайная потребность в поддержке личного состава в резервах. Поэтому я надеюсь, что закон о мобилизации все же примут и мы сможем защищать наш край значительно качественнее. Тогда, когда у нас будет в подразделениях и количество личного состава, которое необходимо для обороны нашей страны", - сказал защитник в эфире Еспресо.

По его словам, на каждого украинского военного идет огромное количество россиян, большинство из которых умирают или получают ранения.

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"С учетом потерь техники личного состава, которые сейчас есть у представителей Российской Федерации все их локальные победы - это несколько посадок, которые являются абсолютно нерациональными. То есть каждый раз, когда мы отходим с какого-то оборонительного рубежа, мы отходим на лучшие позиции для того, чтобы уничтожать врага качественнее", - добавил Отченаш.

Также он отметил более активное использование росинами КАБов и ФАБов.

"Нужно понимать, что эти ракеты являются более дешевыми в изготовлении, поэтому россияне имеют возможность использовать их в большом количестве при том они несут огромное количество разрухи. Они могут использовать их именно для уничтожения наших позиций и просто для уничтожения жилых домов. То есть они пытаются стирать Часов Яр с лица земли", - пояснил командир.

Война в Украине - ситуация на фронте

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими захватчиками произошло 49 боевых столкновений, говорится в сводке Генштаба. Самым горячим остается Новопавловское направление, где в районе населенных пунктов Георгиевка и Новомихайловка враг 21 раз пытался прорвать оборону наших войск при поддержке авиации.

Сложной остается и ситуация в районе Авдеевки - там враг 9 раз атаковал позиции Сил обороны Украины. На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Зато на Лиманском было отражено 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Еще четыре атаки оккупантов отбили на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Ивановское и Андреевка Донецкой области.

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