Ситуация на Бахмутском направлении вблизи Часового Яра достаточно сложная по нескольким причинам. Об этом рассказал командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.
"Первое - это использование управляемых авиационных бомб, а также ФАБов. Второе - это на одного бойца Сил обороны Украины сейчас идет примерно 7-10 военнослужащих Российской Федерации и у нас чрезвычайная потребность в поддержке личного состава в резервах. Поэтому я надеюсь, что закон о мобилизации все же примут и мы сможем защищать наш край значительно качественнее. Тогда, когда у нас будет в подразделениях и количество личного состава, которое необходимо для обороны нашей страны", - сказал защитник в эфире Еспресо.
По его словам, на каждого украинского военного идет огромное количество россиян, большинство из которых умирают или получают ранения.
"С учетом потерь техники личного состава, которые сейчас есть у представителей Российской Федерации все их локальные победы - это несколько посадок, которые являются абсолютно нерациональными. То есть каждый раз, когда мы отходим с какого-то оборонительного рубежа, мы отходим на лучшие позиции для того, чтобы уничтожать врага качественнее", - добавил Отченаш.
Также он отметил более активное использование росинами КАБов и ФАБов.
"Нужно понимать, что эти ракеты являются более дешевыми в изготовлении, поэтому россияне имеют возможность использовать их в большом количестве при том они несут огромное количество разрухи. Они могут использовать их именно для уничтожения наших позиций и просто для уничтожения жилых домов. То есть они пытаются стирать Часов Яр с лица земли", - пояснил командир.
Война в Украине - ситуация на фронте
За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими захватчиками произошло 49 боевых столкновений, говорится в сводке Генштаба. Самым горячим остается Новопавловское направление, где в районе населенных пунктов Георгиевка и Новомихайловка враг 21 раз пытался прорвать оборону наших войск при поддержке авиации.
Сложной остается и ситуация в районе Авдеевки - там враг 9 раз атаковал позиции Сил обороны Украины. На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Зато на Лиманском было отражено 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Еще четыре атаки оккупантов отбили на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Ивановское и Андреевка Донецкой области.