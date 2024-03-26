Спикер также отметил, что Россия бросает на это направление элитные войска.

Российская армия увеличила количество применения КАБов на Бахмутском направлении, рассказал в эфире телемарафона руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

"Если говорить о количестве, то этот месяц, скорее всего, станет рекордным по количеству использования управляемых авиационных бомб. В этом случае, враг только увеличивает как количество применения этих бомб, так и их тоннаж. Если раньше мы наблюдали 250 или 500 килограммовые бомбы, то сейчас уже и на полторы тысячи враг пытается применять", - рассказал Калашников.

Он также добавил, что РФ начала больше бить КАБами по позициям военных, а не городской застройке населенных пунктов. Кроме того, спикер отметил, что Россия сочетает эти удары со штурмовыми действиями. В них участвуют как подготовленные войска, так и те, "кого не жалко".

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"Если брать подразделения, которые именно здесь находятся, то для врага наше направление всегда было особенным. Мы здесь постоянно наблюдали присутствие российских элитных подразделений. Это воздушно-десантные подразделения, летом мы могли видеть все три десантно-штурмовые бригады на нашем направлении. Мы наблюдали здесь даже полк морской пехоты, именно они в прошлом году участвовали в атаках на Андреевку. Видим спецназ. Есть как обученные подразделения, которые умеют воевать, так и частично мобилизованные подразделения и криминальные, такие как "Шторм Z"", - говорит Калашников.

По его словам, менее подготовленные подразделения РФ бросают в штурм первыми - они обнаруживают огневые точки врага. В основном, такие группы идут в штурмы без поддержки бронетехники. Когда они выполняют приказ - дальше идут в наступление элитные подразделения.

Российско-украинская война продолжается: что надо знать

Как сообщал УНИАН, одной из целей российских войск, по словам Калашникова, на этом направлении является захват Константиновки. Они планируют расширить наступление на этот населенный пункт, если им удастся захватить Часов Яр.

Кроме того, стало известно, что Путин сейчас рассматривает окончание войны в случае захвата Харькова. По информации СМИ, после этого диктатор планирует закончить так называемую "СВО".

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