В последнее время интенсивность атак оккупантов в районе Покровска возросла.

На Покровском направлении россияне сейчас активнее наступают небольшими группами, без тяжелой техники, преимущественно в темное время суток. Об этом рассказал командир отдельного отряда беспилотных систем специального назначения ''Тайфун'' Нацгвардии Украины Михаил Кмитюк в эфире Киев24.

По его информации, в последнее время интенсивность атак оккупантов в районе Покровска возросла, но наши защитники вовремя реагируют на любые продвижения россиян, как только они выдвигаются.

"Они в принципе сейчас движутся одиночно, несколькими небольшими группами. Работу сил подразделения БПЛА это однозначно усложняет, поскольку большее количество FPV-дронов нужно применить - на одиночную цель один FPV-дрон. Операторам надо осуществлять значительно большее количество операций", - отметил он.

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Военный также отметил, что выходят россияне в основном когда "серяк" или проводят ночные операции. Днем они сейчас наступают реже.

Кмитюк говорит, что на Купянщине враг пытается медленно продвигаться и так же действует одиночными группами.

"Они где-то передвигаются, где-то пытаются накопиться. Но наши пилоты вовремя реагируют, держат их в тонусе, если это позволяет погода", - рассказал он.

По словам военного, также видны попытки врага подтягивать ближе к реке Оскол артиллерию. "Но как только мы обнаруживаем, отрабатываем все. И у них потом затишье какое-то время, а потом снова пытаются продвинуться ближе, поставить огневое средство. Здесь вопрос выявить своевременно и не дать им этого сделать", - прокомментировал командир.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал УНИАН, наиболее "горячие" сейчас направления в Донецкой области - Покровское и Кураховское. Там российская армия уже не первый месяц рекордно тратит своих людей в боях и штурмах и несет огромные потери.

Как заявил командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов, в случае потери Покровска посыплется фронт в Днепропетровской области.

Мониторинговый проект DeepState вчера информировал, что оккупационные войска РФ продолжают давить на населенный пункт Шевченко и подбираться к Покровску.

Сегодня в DeepState сообщили, что враг имел продвижение в районе Торецка и Курахово. Также, оккупанты заняли позиции Сил обороны неподалеку Розлива, Сонцевки и Пушкино (Кураховское направление) и Шевченко (Покровское направление).

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