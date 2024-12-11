В то же время Силы обороны отбросили врага в районе одного из населенных пунктов.

Российские оккупанты имели продвижение сразу в семи населенных пунктах в Донецкой и Курской области, сообщают аналитики DeepState.

Так, враг продвинулся в районе Торецка и Курахово. Также, оккупанты заняли позиции Сил обороны неподалеку Розлива, Сонцевки и Пушкино (Кураховское направление) и Шевченко (Покровское направление). Кроме того, захватчики имели продвижение и в Курской области - неподалеку Черкасской Конопельки (неподалеку Суджи).

В то же время Силам обороны удалось отбросить врага из населенного пункта Константинопольское, через которое проходит трасса в сторону так называемого Кураховского мешка.

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Российско-украинская война: важные новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Украине продолжаются успешные испытания новой ракеты "Рута". Он также добавил, что ракета-дрон "Паляница" вышла в серийное производство.

Между тем BBC отмечает, что мобилизация в Украине не может перекрыть потери, которые Киев несет на поле боя. Также журналисты отмечают, что сейчас в Украине одна из самых возрастных армий в мире.

В ночь на 11 декабря подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе, что в Брянской области РФ.

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