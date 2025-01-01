Россияне одновременно на четырех направлениях развивают свои наступательные действия очень серьезно, утверждает защитник.

В Донецкой области враг ни в Новогоднюю ночь, ни сегодня не прекращал обстрелы позиций украинских защитников из минометов и артиллерии с целью продвинуться вперед. Об этом сказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире Киев24, информируя о ситуации.

"Если брать то, что происходит на Кураховском, Покровском, Торецком, Часовоярском направлениях, я бы не различал между этими четырьмя направлениями, что какое-то из них активнее или интенсивнее. Часов Яр и Торецк - там городские бои, это очень страшная история, потому что это просто мясорубка. То есть сказать, что там интенсивность меньше, чем на Кураховском направлении нельзя. На всех четырех направлениях враг очень серьезно развивает свои наступательные действия... Ни в Новогоднюю ночь, ни сегодня враг не прекращает обстрелы из минометов и артиллерии", - подчеркнул военный.

По его словам, враг пытается обходить Покровск и сейчас ведет боевые действия на расстоянии 1,5-2 км от города.

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"Пока враг не оккупирует Курахово, они не будут развивать атаки на Покровск. То есть Курахово служит сдерживающим фактором для Покровска. Атаки на позиции наших защитников вокруг Покровска являются постоянными, но это минометы, тяжелая техника, арта. Кое-где они прорываются, но это нельзя назвать штурмом по захвату города. Пока они пытаются город окружать и выходить на трассу Покровск-Павлоград", - говорит Иевлев.

Вместе с тем военный отметил, что россиянам до этой трассы "еще довольно далеко и это не ближайшая перспектива".

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Иевлев рассказал, что бои в Торецке идут даже не за подъезды, а за этажи многоэтажек. Он подчеркнул, что в этих боях обе стороны несут большие потери.

Военный также сказал, что зима в этом году не имеет особого влияния на характер боевых действий.

Еще в феврале 2023 года глава Кремля Владимир Путин приказал войскам захватить Донецкую и Луганскую области до марта того же года, но эта задача до сих пор остается не выполненной.

ВСУ оказывают мощное сопротивление, нанося российским оккупационным войскам значительные потери. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, российская армия в течение 2024 года имела продвижение в Украине, но оно небольшое по сравнению с тем, какую цену она заплатила за это. Речь идет об огромных потерях в живой силе и технике.

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