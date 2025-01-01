Два человека госпитализированы.

Шесть человек пострадали в результате атаки России на Киев ночью 1 января.

"Двое из них были госпитализированы. Четверым медики оказали помощь на месте. В том числе беременной женщине", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, ночью 1 января российские оккупационные войска атаковали Украину дронами.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате атаки было возгорание в Печерском районе.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов спрогнозировал, что следующий 2025 год будет лучше для Украины, чем уходящий:

"У меня гораздо больше оптимизма. 2025 будет точно лучше этого. Для этого есть объективные факторы, и я надеюсь, что мы в 2025 увидим очень много хороших событий, которые в конце концов принесут нам всем то, чего мы так ждем".

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