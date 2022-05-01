Слушателями благотворительного концерта стали посетители комплекса, которые могли послушать известные композиции в исполнении военного оркестра.

В одном из торговых центров Львова состоялся благотворительный концерт военного оркестра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской военной администрации.

Музыканты собирали средства для нужд ВСУ.

"Слушателями благотворительного концерта стали сотни посетителей комплекса, которые могли послушать известные композиции в исполнении военного оркестра. Особенно громко встречали песни "Добрий вечір, ми з України" и "Розпрягайте, хлопці, коней". Вместе с тем свое творчество дарил коллектив танцовщиков Национальной академии", - отметили в пресс-службе.

Помочь ВСУ можно перейдя по данной ссылке.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

На специальном счете, который Национальный банк Украины открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 18 марта оставалось около 26 млн грн.

По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.

По состоянию на 31 марта остаток средств на спецсчете составлял около 536 млн грн.

По состоянию на 13 апреля остаток средств на спецсчете для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял около 3 млн грн.

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