Президент хочет услышать предложение Трампа от него непосредственно.

Окончание войны в Украине должно базироваться на справедливости и логике, а не на обещаниях Владимира Путина. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу NBC News.

Телеведущая попросила украинского лидера прокомментировать публикацию The Washington Post о том, что Дональд Трамп якобы планирует принудить Украину к уступкам территориями в обмен на мир с Россией. На это Зеленский заявил, что он не верит слухам, но готов обсудить тот мирный план, который ему представит непосредственно сам Трамп.

Вместе с тем украинский президент подчеркнул, что мир с Россией не может базироваться на обещаниях Путина.

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"Верить Путину нельзя. То, что Путин говорит - это факт, что так никогда не будет. (...) Поэтому стратегия окончания войны должна базироваться не на тех словах, которые говорит Путин, а на логике справедливого окончания войны. Чтобы Украина осталась независимым демократическим государством. Я уверен, что в этом заинтересованы все - (...) и республиканцы, и демократы, и Байден, и Трамп", - сказал Зеленский.

Окружение Трампа раскрыло содержание его "мирного плана"

Как писал УНИАН, в начале апреля The Washington Post опубликовала материал, основанный на заявлениях людей, которые лично обсуждали с Трампом его идею закончить войну в Украине "за 24 часа". Эти люди утверждают, что весь план Трампа заключается в том, чтобы принудить Украину к территориальным уступкам России в обмен на мирное соглашение.

Похожую информацию позже публиковал CNN. По информации издания, Трамп хочет посадить Зеленского и Путина за стол переговоров, а затем поочередно будет шантажировать обоих, вынуждая к компромиссу. Зеленскому якобы он будет угрожать остановкой американской помощи, а Путину - наоборот, наращиванием поддержки Украины.

В пресс-службе Трампа информацию этих публикаций опровергали.

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