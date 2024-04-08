В то же время он отметил на проведении мирного форума, который состоится в Швейцарии.

В Украине можно достичь мира только на фронте, поскольку президент РФ Владимир Путин понимает только язык силы. Об этом в интервью CNN заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, он уже в течение многих лет занимается мирным посредничеством.

"Конечно, когда речь идет о немедленном мире, он начинается с диалога, а после диалога вы начинаете устанавливать параметры. Но я думаю, что холодная правда в этом конкретном случае заключается в том, что единственный способ достичь мира - это на поле боя", - подчеркнул Стубб.

Президент Финляндии добавил, что Путин понимает только силу и "во многом эта война слишком велика для него, чтобы ее проиграть".

"И я иногда думаю, не кажется ли ему, что мир почти невозможен с его точки зрения", - отметил политик.

В свою очередь Стубб заявил, что необходимо провести мирный форум, который должен состояться в Швейцарии. По его словам, мир должен быть двусторонним, поскольку он не уверен в том, когда для этого будут подходящие условия.

Также президент подчеркнул, что западные страны должны отыскать много путей для помощи Украине, которые могут быть и двусторонними.

В то же время он напомнил о том, что недавно приезжал с визитом в Киев, чтобы предоставить пакет военной помощи размером 188 млн евро, который включает в себя средства ПВО и тяжелую артиллерию.

"Финляндия - достаточно маленькая страна, но по ВВП на душу населения мы занимаем шестое место среди крупнейших доноров. Мы предоставили 2 млрд евро в качестве военной помощи и 700 млн в качестве гуманитарной помощи на развитие", - отметил Стубб.

Президент Финляндии считает, что такие вещи являются практическими и они нужны украинцам.

"И эти потоки могут быть двусторонними. Они могут исходить от Европейского Союза, как это происходит сейчас. Они могут исходить даже от НАТО, и, конечно, они должны исходить от США", - сказал он.

Кроме того, политик призвал Конгресс США одобрить пакет необходимой помощи для нашего государства.

"Я призываю американский Конгресс выделить 60 млрд долларов - это крайне необходимо. По сути, мы играем с жизнями украинцев, и я не думаю, что наша внутренняя политика должна быть связана с жизнями украинцев. Им нужна помощь, и она нужна им сейчас", - заверил Стубб.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, сколько ракет находится на складах РФ. По его словам, большинство ракет, которые изготавливает Россия, сразу используются для ударов по Украине.

"Ракет у россиян осталось достаточно много. Как мы знаем, по данным ГУР, их осталось почти 1000. И враг постоянно использует новые и новые ракеты. Запас у них существенно исчерпан. Мы это видим даже по анализу тех ракет, которые недавно враг использовал. Например тогда, когда он бил "Цирконом", наш экспертный центр установил, что ракета была достаточно новая, произведенная во время полномасштабного вторжения", - подчеркнул он.

Также военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник не согласен с тем, что Россия может поставить в строй 300 тысяч военных до лета.

"Мобилизационный потенциал РФ составляет от 1,5 до 3 миллионов человек. Понимаем, что призывная компонента у них была всегда, потому что пользоваться автоматом Калашникова они умеют, а самих автоматов предыдущая империя изготовила более 100 млн. Такого количества на складах нет, но несколько миллионов есть точно, а патронные и снарядные заводы у них загружены на 100%, они до сих пор остаются крупнейшим производителем и в месяц производят где-то 130-150 тысяч", - объяснил эксперт.

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