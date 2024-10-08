В ЦПД рассказали, чем занимаются военные из КНДР на оккупированных территориях Украины

Ограниченный контингент инженерных войск работает в тыловых частях в Донецкой и Луганской областях, в Крыму и Белгородской области.

Северокорейская армия, по оценкам южнокорейской разведки, имеет 10 инженерных бригад. В Украину хотели направить около половины состава. Об этом рассказал глава Центра противодействии дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

По его словам, в настоящее время боевые пехотные, артиллерийские или ракетные подразделения для участия в полномасштабной войне на стороне агрессора не направлялись в Украину, пишет Фокус.

Ограниченный контингент инженерных войск работает в тыловых частях в Донецкой и Луганской областях, в Крыму и Белгородской области. Непосредственно в Донецке они находились на объектах, куда прилетали украинские снаряды, поэтому уже понесли потери, рассказал Коваленко.

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"Пхеньян отправляет корейских военных сопровождать грузы и прибывают они по железной дороге. Не секрет, что до 45% объема боеприпасов армии России производят в КНДР. Номенклатура разная: от артиллерийских и минометных до баллистических ракет KN23", - пояснил он.

Войска КНДР в Украине - что известно

Ранее издание Kyiv Post, ссылаясь на свои источники в разведке, заявило, что украинские военные уничтожили шестеро офицеров армии Северной Кореи во время удара по оккупированной территории Донецкой области 3 октября. Как стало известно, они прибыли на переговоры с российскими оккупантами.

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