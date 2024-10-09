Для заметного влияния на войну, КНДР должна отправить на войну в Украину от 100 до 200 тысяч своих военных.

Представители северокорейской армии уже находятся в Украине. Об этом заявил в эфире "Radio NV" военный обозреватель Денис Попович:

"Северокорейские солдаты уже есть в Украине. По крайней мере были, пару дней назад было сообщение о ликвидации шести северокорейских офицеров. Вопрос лишь в количестве и какие функции они выполняют. Пока официально сообщалось, что они выполняют сопроводительные функции - это инженеры, технические специалисты".

Если же говорить о более широком присутствии, то по мнению эксперта, для заметного влияния на боевые действия КНДР должна отправить в Украину от 100 до 200 тысяч своих военных. Однако, в таком случае могут возникнуть проблемы с логистикой, убежден эксперт.

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"Чем больше - тем больше будет нагрузок на логистику. А логистическое плечо огромное. От КНДР до Украины 10 тысяч километров. А связывают РФ с КНДР одна железная дорога. Придется строить еще железнодорожные пути, использовать морское сообщение. Если большой контингент, то он потребует больших поставок боеприпасов, техники, эвакуации раненых, человеческих подкреплений, чтобы пополнить этот контингент. Много логистических проблем возникает, если они будут перебрасывать большое количество войск", - пояснил Попович.

Войска КНДР в Украине: что известно

Накануне СМИ сообщали, что во время удара Сил обороны Украины по временно оккупированной части Донецкой области, погибли шесть офицеров из Северной Кореи. Еще трое - получили ранения.

По информации Южной Кореи, КНДР рассматривает вариант отправки своих военных на войну в Украину. Отмечается, что войска могут направить в рамках взаимного договора между РФ и Северной Кореей.

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