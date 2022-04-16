В районе города Севастополь в оккупированном Россией Крыму находятся 39 российских боевых кораблей или катеров. Уничтоженного крейсера "Москва" среди них нет.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в разведке.
По состоянию на 15 апреля в районе бухт Севастополя находятся:
- 9 больших десантных кораблей;
- 5 подводных лодок;
- 2 ракетных корабля на воздушной подушке;
- 5 малых противолодочных кораблей;
- 2 малых ракетных корабля;
- 2 сторожевых корабля;
- 3 противодиверсионные катера;
- 1 средний разведывательный корабль;
- 2 ракетных катера;
- 2 малых ракетных катера;
- 3 тральщики;
- 1 патрульная лодка;
- 2 патрульных корабля.
"По сравнению с 10 апреля замечено увеличение на два больших десантных корабля и один малый противолодочный корабль, а также уменьшение на два малые ракетные корабли, сторожевой корабль, два протидиверсійні катера и один морской тральщик", - пишет издание.
Ракетного крейсера "Москва" в пределах бухт Севастополя не обнаружено. Накануне его уничтожили украинские военные. Россия признала потерю крейсера с системой ПВО на борту, но скрывает, что его подбили украинские военные.
Также разведка располагает данными о пребывании в водах оккупированного Севастополя группы кораблей и судов ВМС Украины. Речь идет о:
- подводной лодке "Запорожье";
- корабле управления "Славутич";
- трех малых противолодочных кораблей "Луцк", "Тернополь" и "Хмельницкий";
- два тральщика "Черкассы" и "Чернигов";
- морском буксире "Кременец";
- торпедолове "Херсон".
Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно
13 апреля в акватории Черного моря у российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.
В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.
"Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".
24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.