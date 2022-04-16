Уничтоженной украинскими военными крейсера "Москва" среди них нет.

В районе города Севастополь в оккупированном Россией Крыму находятся 39 российских боевых кораблей или катеров. Уничтоженного крейсера "Москва" среди них нет.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в разведке.

По состоянию на 15 апреля в районе бухт Севастополя находятся:

9 больших десантных кораблей;

5 подводных лодок;

2 ракетных корабля на воздушной подушке;

5 малых противолодочных кораблей;

2 малых ракетных корабля;

2 сторожевых корабля;

3 противодиверсионные катера;

1 средний разведывательный корабль;

2 ракетных катера;

2 малых ракетных катера;

3 тральщики;

1 патрульная лодка;

2 патрульных корабля.

"По сравнению с 10 апреля замечено увеличение на два больших десантных корабля и один малый противолодочный корабль, а также уменьшение на два малые ракетные корабли, сторожевой корабль, два протидиверсійні катера и один морской тральщик", - пишет издание.

Ракетного крейсера "Москва" в пределах бухт Севастополя не обнаружено. Накануне его уничтожили украинские военные. Россия признала потерю крейсера с системой ПВО на борту, но скрывает, что его подбили украинские военные.

Также разведка располагает данными о пребывании в водах оккупированного Севастополя группы кораблей и судов ВМС Украины. Речь идет о:

подводной лодке "Запорожье";

корабле управления "Славутич";

трех малых противолодочных кораблей "Луцк", "Тернополь" и "Хмельницкий";

два тральщика "Черкассы" и "Чернигов";

морском буксире "Кременец";

торпедолове "Херсон".

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря у российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

"Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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