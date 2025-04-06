Враг начал больше производить баллистических ракет по сравнению с крылатыми ракетами.

Оккупанты модернизируют баллистические ракеты, чтобы их было сложнее перехватывать и сбивать.

Об этом начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире марафона "Единые новости". "Тактика применения, действительно, может меняться. Враг модернизирует свою технику. "Шахед" с начала применения - еще с осени 2022 года, уже не только видоизменился внешне в черный цвет, но и получил ряд модификаций по наведению, спутниковой навигации... Также враг модернизирует и баллистику", - констатировал Игнат.

Он отметил, что с тех пор, как Украина получила системы "Петриот", ПВО начала показывать хорошие результаты - было сбитие "Кинжалов", "Искандеров". "Сейчас это делать сложнее, ведь враг также модернизирует баллистические ракеты", - подчеркнул Игнат.

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Он добавил, что Украина делится с западными партнерами данными о российских нововведениях, чтобы там учитывали это и делали вооружение более эффективным. Это касается систем "Петриот", Iris-T, Nasams, SAMP/T.

"Враг с начала 2024 года, если брать все ракеты, нарастил процент именно баллистики. Крылатых ракет в процентном отношении меньше, а баллистических становится больше, потому что враг понял, что баллистические ракеты сбивают "Петриоты"", - сообщил Игнат.

По его словам, у Украины есть понимание, сколько еще нужно средств ПВО, особенно "Петриот", для лучшей защиты.

Как сказал Игнат, сегодня ночью противовоздушная оборона Украины сработала неплохо.

"К сожалению, из баллистических ракет, которых было 6, удалось уничтожить только одну. Остальные - есть, к сожалению, попадания. Это Киевщина", - сообщил Игнат.

Он напомнил, что предыдущая российская массированная ракетная атака состоялась месяц назад - 7 марта.

Массированная ракетная атака

Этой ночью украинским защитникам удалось сбить 13 из 23 ракет. В частности, 6 баллистических ракет "Искандер-М" россияне запустили из Брянской области.

В результате атаки есть повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах Киева. Известно, что один человек в столице погиб.

Президент Украины Владимир Зеленский после российской атаки упрекнул международное сообщество, что оно позволяет России терроризировать гражданское население в Украине.