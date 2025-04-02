Нынешнюю паузу в использовании ракет можно связать с удачным уничтожением запасов на Энгельсе 20 марта.

Россия не отказалась от массированных ракетных атак по Украине и уже летом может нанести комбинированный удар с одновременным использованием как большого количества дронов, так и ракет различных модификаций.

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Киев24".

Он напомнил, что нашим недавним ударом по складам в российском Энгельсе было уничтожено 96 ракет Х101.

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"Они там не мышей кормили. Они же для чего-то там находились. Думаю, для авиационного ракетного удара в каком-то будущем. И то, что они сейчас бомбардируют нас дронами, это абсолютно не отменяет авиационные, ракетные удары. Они накопили ракеты, мы их уничтожили. Сейчас пойдет дальнейшее накопление. Нанесут удар где-то летом массированного с использованием большого количества ракет - более 100", - сказал Попович.

Он отметил, что россияне уже делали подобные массированные комбинированные атаки.

"Одновременно полетят дроны 500 единиц. Одновременно полетят баллистические ракеты, одновременно полетят еще и аэробаллистические ракеты. Это может быть массированный удар, которым они прорвут оборону и нанесут большой, существенный ущерб. И это будет одновременное использование и дронов, и ракет разных классов, и бомб по прифронтовым областям", - не исключил он.

Эксперт подчеркнул, что нынешнее применение только дронов совершенно не означает, что враг отказался от ракет.

"Они производят 150-170 ракет в месяц. Разных. Это про все ракеты, которые они сегодня способны производить. Если они переориентируются на Х101, то могут достаточно быстро, в течение месяца восстановить эти потери (потери на Энгельсе - УНИАН) теоретически", - прокомментировал Попович.

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Как сообщал УНИАН, ранее Попович заявлял, что российские войска сейчас могут почти круглосуточно запускать ударные дроны типа "шахед". По его словам, россияне производят столько дронов, что могут методично терроризировать украинцев. Так, по разным оценкам, от 900 до 2000 в месяц таких аппаратов производят в РФ. Таким образом, у россиян достаточно дронов, чтобы осуществлять массированные атаки без особого накопления.

Однако Россия накапливает ракеты для атак, отметил Попович.

Утром 20 марта украинские беспилотники нанесли удар по авиабазе "Энгельс" в Саратовской области РФ, где расположены стратегические бомбардировщики. По информации Генерального штаба Украины, в результате были в том числе поражены склады с ракетами - в результате взрывов уничтожено 96 крылатых ракет Х-101, которые являются одними из ключевых вооружений России для ударов по Украине. Генштаб сообщил, что эти боеприпасы были подготовлены Москвой для атак на украинские города в ближайшее время.

По данным Forbes, массированные атаки на авиабазу "Энгельс" обошлись России в 960 миллионов долларов.

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