По ее словам, враг не отказался от массированных ракетных атак, но точечные удары сверхзвуковыми ракетами могут происходить в любой день или ночь и это основная угроза.

Россия увеличила использование сверхзвуковых и баллистических ракет от отчаяния. Украинцам следует готовиться к дальнейшим точечным ударам РФ.

"Враг находится в определенной стадии отчаяния, когда может применять такое редкое вооружение. То что они перешли на удары баллистикой свидетельствует, что их явно не устраивает уровень нашей противовоздушной обороны, то есть эффективность ее противодействия. Потому что сейчас их массированные атаки не имеют того перечня результатов, которые они себе обозначали", - сказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире Киев24.

По ее словам, враг будет продолжать как точечные удары с использованием "сложного" для украинской ПВО вооружения - сверхзвукового или баллистического, так и массированные атаки - дроновые или другие, чисто ракетные.

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"Атаки будут продолжаться. Потенциал и баллистических ракет, и сверхзвуковых ракет у врага есть. Насколько много - здесь не хочу устраивать какие-то страшилки, но надо понимать, что несколько десятков - это уже очень много. Потому что удар даже одной такой ракетой - это разрушения, трагедии. Даже когда работают системы типа Patriot - Киев это увидел - сбитие подобной ракеты тоже может наносить немало вреда, немало разрушений", - сказала Гуменюк.

При этом обратила внимание, что точечные удары могут происходить в любой день или ночью в отличие от массированных атак, которые требуют определенного времени для подготовки.

"Точечные удары - это основная угроза, которую надо осознавать. Она может быть реализована врагом в любой момент. Массированные ракетные атаки требуют большей подготовки, они могут иметь отсрочку от 7 до 10 дней, до двух недель. И здесь надо помнить, что тот период затяжной паузы в полтора месяца, который мы наблюдали, был спровоцирован силами обороны Украины. Потому что наша боевая работа существенно вмешалась в развертывание их планов. Уничтожение воздушного радиолокационного пункта наблюдения одного, затем второго, серьезный самолетопад, угрозы для тактической и стратегической авиации. Враг переоценивал и перефаршировал свои атаки. Сейчас, вполне вероятно, что проведя первну оценку таких вызовов и рисков они могут перейти в немножко другой режим интенсивности", - отметила Гуменюк.

Она подтвердила, что во время прошлого обстрела Киева на Тарханкуте были развернуты пусковые береговые ракетные комплксы, оперативно-тактические комплексы, которые могут наносить удары как баллистикой типа "Искандер-М", так и сверхзвуковыми ракетами "Оникс", которые являются противокорабельными, и собственно "Цирконами", которые являются модернизированными и более современными ракетами с большей дальностью.

"Переход врага на использование таких ракет означает угрозу применения баллистики с юга и до северных территорий", - подчеркнула Гуменюк.

Удар по Киеву 25 марта - последние новости

25 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В результате этой атаки пострадали по меньшей мере 10 человек, произошли масштабные разрушения. Аналитики считают, что удар был нанесен новейшей российской ракетой ЗМ22 "Циркон". Ранее оккупанты уже запускали "Циркон" по столице - атака 7 февраля.

По словам майора запаса Нацгвардии Алексея Гетьмана, оккупанты не могли успеть произвести большое количество таких ракет. По его мнению, речь идет о максимум 10 "Цирконах".

Гуменюк уже заявила, что у врага в накоплении в Крыму есть несколько десятков ракет "Циркон" и он может продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в том числе, на Киев.

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