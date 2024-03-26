Ответить должны специалисты, но целей эти ракеты не достигли

Только специалисты могут дать окончательный ответ била ли Россия по Киеву противокорабельными ракетами "Циркон".

Об этом сказал представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, комментируя вчерашний удар по Киеву двумя ракетами, которые по мнению экспертов могут быть этими противокорабельными ракетами.

"Окончательную версию предоставят специалисты, эксперты из научно-исследовательского института, которые изучат обломки ракет", - подчеркнул он.

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При этом подчеркнул, что эти ракеты не достигли цели и были сбиты, иначе это бы имело сложные последствия.

"Можем сказать наверняка, что эти ракеты были сбиты и конечно, что они не нанесли тех поражений, которые были бы в случае попадания непосредственно в ту цель куда они были направлены", - подчеркнул Евлаш.

Удар "Цирконом" по Киеву - последние новости

25 марта Россия ударила по Киеву, вероятно, новейшей ракетой - ЗМ22 "Циркон". Военный портал Defense Express отмечал, что ракеты были сбиты над Киевом. И это не первая неудачная попытка удара "Цирконом", потому что был запуск этой ракеты и 7 февраля.

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отмечал, что противокорабельную ракету "Циркон" приняли на вооружение в России только год назад, поэтому маловероятно, что враг произвести их большое количество. Он считает, что "Цирконов" в России может быть не более 10 штук.

Эксперт отметил, что эта ракета была взята на вооружение в январе 2023 года, то есть только завершились испытания, и это противокорабельная ракета. Гетьман считает, что 25 марта была антирекламная акция для российского ВПК. Россияне и про Кинжал рассказывали, что невозможно его сбить современными и перспективными средствами ПВО, а "Циркон" тем более. А в результате Украина сбивала ракеты этих типов.

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