Только специалисты могут дать окончательный ответ била ли Россия по Киеву противокорабельными ракетами "Циркон".
Об этом сказал представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, комментируя вчерашний удар по Киеву двумя ракетами, которые по мнению экспертов могут быть этими противокорабельными ракетами.
"Окончательную версию предоставят специалисты, эксперты из научно-исследовательского института, которые изучат обломки ракет", - подчеркнул он.
При этом подчеркнул, что эти ракеты не достигли цели и были сбиты, иначе это бы имело сложные последствия.
"Можем сказать наверняка, что эти ракеты были сбиты и конечно, что они не нанесли тех поражений, которые были бы в случае попадания непосредственно в ту цель куда они были направлены", - подчеркнул Евлаш.
Удар "Цирконом" по Киеву - последние новости
25 марта Россия ударила по Киеву, вероятно, новейшей ракетой - ЗМ22 "Циркон". Военный портал Defense Express отмечал, что ракеты были сбиты над Киевом. И это не первая неудачная попытка удара "Цирконом", потому что был запуск этой ракеты и 7 февраля.
Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отмечал, что противокорабельную ракету "Циркон" приняли на вооружение в России только год назад, поэтому маловероятно, что враг произвести их большое количество. Он считает, что "Цирконов" в России может быть не более 10 штук.
Эксперт отметил, что эта ракета была взята на вооружение в январе 2023 года, то есть только завершились испытания, и это противокорабельная ракета. Гетьман считает, что 25 марта была антирекламная акция для российского ВПК. Россияне и про Кинжал рассказывали, что невозможно его сбить современными и перспективными средствами ПВО, а "Циркон" тем более. А в результате Украина сбивала ракеты этих типов.