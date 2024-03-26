Алексей Гетьман отметил, что удар по Киеву – антирекламная акция для ВПК РФ.

Противокорабельную ракету "Циркон" взяли на вооружение в России лишь год назад. Оккупанты вряд ли могли произвести их большое количество.

"Цирконов" у них точно не много, если они сделали 10, то это очень хорошо. Эта ракета была взята на вооружение в январе 2023 года, то есть только завершились испытания, и это противокорабельная ракета. Я предполагаю, что у них около 10 таких ракет, исходя из того, сколько у них "Кинжалов" - где-то 20-25. Сомневаюсь, что они могли сделать больше. Вчера это была антирекламная акция для российского ВПК. Они про Кинжал рассказывали, что невозможно его сбить современными и перспективными средствами ПВО, а про Циркон и вовсе", - отметил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телемарафона

При этом он указал, что все тактико-технические характеристики, которые Россия дает на свое вооружение от танков до ракет, очень сильно преувеличено.

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Удар "Цирконом" - главные новости

25 марта Россия ударила по Киеву новейшей ракетой - ЗМ22 "Циркон". Военный портал Defense Express пишет, что "Цирконы" были сбиты над Киевом. Отмечается, что первая неудачная попытка удара "Цирконом" была еще 7 февраля.

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