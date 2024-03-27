Речь идет о нескольких десятках подобных ракет.

Россия может продолжить точечный террор ракетами повышенной дальности "Циркон", которые она держит в оккупированном Крыму.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона. "Мы понимаем, что для врага приоритетным остается способ террористического давления", - сказала она.

Гуменюк отметила, что обычно угроза баллистического вооружения с юга распространяется на южные и юго-восточные регионы, однако применение оккупантами ракет типа "Циркон" меняет это.

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"Опыт этой поры показал, что использование таких ракет как "Циркон" с повышенной дальностью свидетельствует о том, что воздушная тревога при применении баллистики с юга будет провозглашаться в Киевской области, в северных регионах. Должны понимать, что несколько десятков подобных ракет у врага есть в накоплении на милитари хабе типа Крым. И он может продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в том числе, на столицу", - добавила она.

Обстрел Киева "Цирконом": что известно

Как сообщал УНИАН, 25 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки пострадали по меньшей мере 10 человек, фиксировали масштабные разрушения.

Аналитики считают, что удар был нанесен новейшей российской ракетой ЗМ22 "Циркон". Ранее оккупанты уже запускали "Циркон" по столице, это произошло 7 февраля.

По словам майора запаса Нацгвардии Алексея Гетьмана, оккупанты не могли успеть произвести большое количество таких ракет. По его мнению, речь идет о максимум 10 "Цирконах".

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