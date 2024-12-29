Все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны.

Информация о якобы взятии в плен украинского пилота в Курской области РФ является фейковой.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ в соцсети. "Российские пропагандистские медиа распространяют информацию, будто в Курской области сдался в плен украинский летчик. К сожалению, случаи плена военнослужащих, которые ранее служили в Воздушных силах, случаются. Однако, информация о взятии в плен украинского пилота является фейковой. Все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны", - отметили в ВС ВСУ.

В Командовании напомнили, что вражеские сообщения и видео допросов украинских военных, попавших в плен, являются частью информационной войны, которую ведет агрессор.

Видео дня

"Распространение таких материалов используется для деморализации украинских военных и гражданского населения с целью влияния на общественное мнение, как внутри Украины, так и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Ситуация в Курской области

Ранее Associated Press со ссылкой на украинских солдат и командиров на передовой, которые говорили на условиях анонимности, отметило, что украинские войска рискуют потерять еще больше с трудом завоеванных земель в Курской области России.

Бои там сейчас настолько интенсивные, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Задержки связи и несвоевременная тактика стоили жизней, к тому же у войск мало возможностей для контратаки.

Вас также могут заинтересовать новости: