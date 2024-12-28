Отмечается, что к началу ноября россияне начали быстро возвращать территорию.

Украинские войска рискуют потерять еще больше с трудом завоеванных земель в Курской области России. Сейчас там бои настолько интенсивны, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Задержки связи и несвоевременная тактика стоили жизней, к тому же у войск мало возможностей для контратаки. Об это пишет Associated Press со ссылкой на украинских солдат и командиров на передовой, которые говорили на условиях анонимности.

"Мы творим историю; весь мир узнает о нас, потому что этого не было со времен Второй мировой войны", - заявил один командир роты, собирая своих людей.

Однако, в частном порядке он был менее уверен: "Это казалось безумием… Я не понимал, почему".

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По его словам, половина его солдат убита или ранена. Отмечается, что к началу ноября россияне начали быстро возвращать территорию, и мнение украинских военных меняется, поскольку они смиряются с потерями.

Другие командиры признались, что условия тяжелые, моральный дух низкий, и солдаты подвергают сомнению решения командования, даже саму цель занятия Курской области.

Командир взвода заявил, что вышестоящие лица неоднократно отклоняли его просьбы изменить оборонительную позицию его подразделения. По его словам, он знает по меньшей мере о 20 украинских солдатах, чьи тела были брошены за последние четыре месяца, потому что бои были слишком интенсивными.

Украинские солдаты заявили, что не были готовы к агрессивному ответу России в Курской области, но ни контратаковать, ни отступить они не могут.

"Другого варианта нет. Мы будем сражаться здесь, потому что если мы просто отступим к нашим границам, они не остановятся; они продолжат наступать", - сказал один командир подразделения беспилотников.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, в Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц писали, что российские войска уже к весне могут вытеснить ВСУ с территории Курской области.

Указывалось, что ВСУ сталкиваются с нехваткой живой силы и неопределенностью относительно будущих поставок оружия от США и других союзников.

По мнению представителей США, "при условии более целенаправленных усилий Москвы", которые она может приложить в январе, украинские войска "смогут удерживать эту территорию только до весны".

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