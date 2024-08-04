Вероятно, случился прилет по территории 100-го машиностроительного завода.

Во временно оккупированном Луганске произошли прилеты. Как сообщил журналист Денис Казанский, в районе прилетов поднимается густой черный дым.

"Начался сильный пожар. Сообщается о вторичных детонациях. Похоже на попадание в склад боеприпасов", - допустил журналист.

Позже он уточнил, что в Луганске сильнейший пожар после прилета по территории 100-го машиностроительного завода. "Черным дымом заволокло весь горизонт. На заводе располагаются российские военные и их склады", - отметил он.

Он добавил, что в оккупированной Макеевке также есть прилет. "В Макеевке прилет по базе российских оккупантов на одном из промышленных предприятий города", - уточнил он.

Удары по оккупированному Луганску

Утром 19 июля во временно оккупированном Луганске прогремело по меньшей мере 10 взрывов. После этого в небо поднялся столб дыма. Взрывы и пожар произошли в районе "Авиационного училища".

Оккупационные власти сразу же обвинили в этом ВСУ и заявили о работе противовоздушной обороны. При этом украинские власти не комментировали этот инцидент.

В настоящее время Луганская область оккупирована на 95%, на свободной территории проживают 45 человек.

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