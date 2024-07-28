Почти два десятка оккупантов погибли в результате ударов по полигону.

Силы обороны ударили по полигону российских захватчиков во временно оккупированном Луганске.

Как сообщает российский Телеграмм-канал "Досье шпиона", связанный со спецслужбами, ВСУ ударили по тыловому полигону в субботу, 27 июля. Там размещались военнослужащие 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии ВС РФ (в/ч 22316, Екатеринбург).

"Военнослужащие проводили построение перед отправкой на подкрепление передовых позиций 228 мсп в район н.п. Камень. Удар нанесен с применением баллистических ракет типа "ATACMS", - пишет канал.

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По данным авторов канала, по состоянию на вечер субботы потери россиян составили:

19 - погибших;

71 - раненых.

Какая ситуация на Луганщине - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Луганщина оккупирована на 95%, на свободной территории проживают 45 человек. Глава Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что в области остаются преимущественно пожилые люди.

"Ситуация тяжелая. На этих 5% у нас остаются 45 человек. И даже после смертей соседей не все спешат выезжать. На прошлой неделе только четверо согласились на эвакуацию. Из-за того, что россияне оккупировали почти всю область, они имеют большой выбор в оружии для поражения по той части, которую мы освободили", - рассказал он.

Также УНИАН сообщал, что в Луганске у рожениц будут забирать новорожденных в случае отсутствия паспорта РФ.

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