Ежедневно в село заходит на штурм ориентировочно от двух взводов пехоты до роты оккупантов.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области. В Нововасильевке сейчас "настоящий ад", сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Настоящий ад продолжается в Нововасильевке. Кацапы лезут сразу в нескольких местах. Ежедневно в село заходит на штурм ориентировочно от двух взводов пехоты до роты [оккупантов]. В большинстве пешим порядком, иногда при поддержке ББМ, а иногда вообще на ЛАТ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты имеют успехи в центре села. Идут "крайне ожесточенные" бои за каждый дом и улицу.

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"Силы Обороны демонстрируют героизм, сдерживая противника, который преобладает в числе", – добавили в DeepState.

Война в Украине: вы могли это пропустить

В 2024 году российские захватчики хотели захватить Харьков, Сумы и Запорожье. Однако Украина сорвала планы РФ. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Украина готовится бить по Москве собственными ракетами, пишет издание The Telegraph. Одним из наиболее перспективных проектов является ракета "Трембита", которая имеет простой импульсный реактивный двигатель, трубчатый фюзеляж и квадратное крыло.

Стоимость одной такой ракеты составляет примерно 10 тысяч долларов. "Трембита" способна нести 18-килограммов взрывчатки на расстояние до 144 км. Однако разработчики работают над более мощной версией, которая сможет преодолеть 650 км и добраться до столицы России – Москвы.

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