Силами Национальной полиции задержаны 640 диверсантов.

Органами Национальной полиции зарегистрировано более 6 тысяч уголовных производств, связанных с совершением российскими оккупационными войсками преступлений.

Это около 95% уголовных производств, зарегистрированных на национальном уровне, чтобы в будущем привлечь российское военно-политическое руководство к ответственности за совершенные преступления на территории Украины.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил в эфире информационного телемарафона.

Чтобы в скором будущем привлечь РФ и Российское военно-политическое руководство к ответственности за совершенные преступления на территории Украины, нужно максимально использовать все возможности, которые предоставляет национальная юрисдикция, в частности органы правосудия Украины, активно сотрудничать с прокурором Международного уголовного суда.

"Кроме того, продолжается работа по противодействию диверсионно–разведывательным группам. Силами Национальной полиции задержаны 640 диверсантов, которые состояли предварительно в 98 ДРГ. Большинство из них передано для дальнейшего расследования в органы СБУ, в соответствии с нормами подследственности", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины.

Также, ведется активное сотрудничество с иностранными партнерами. "Мы приглашаем иностранные пожарные команды с тем , чтобы они присоединялись к нам со своим оборудованием и помогали в тушении пожаров, вызванных артиллерийскими или авиационными обстрелами. По нашему приглашению, буквально сегодня, в Киев прибыла пожарная команда спасателей из США", - сказал Енин.

Как сообщал УНИАН, СМИ нашли оккупанта с женой, которая призвала его насиловать "украинских баб".