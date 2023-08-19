Потери ВСУ знает ограниченный круг людей, отметили в украинском Минобороны.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала сведения, которые опубликовало одно из западных изданий, якобы о "потерях Вооруженных сил Украины" во время полномасштабной войны с Россией.

Чиновница в своем Telegram-канале написала, что такая информация во время военного положения - государственная тайна. "...во время активной фазы войны количество погибших и раненых противник использует для просчета наших вероятных дальнейших действий. Дело в том, что в военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых относительно общего количества военнослужащих. Соответственно, если эти цифры известны, враг может заранее просчитать наши действия", - отметила Маляр.

По ее словам, речь идет не только об общем числе потерь, но и количестве потерь, например, конкретных подразделений, особенно во время боевых действий. "Если у врага будет такая информация, они начнут понимать некоторые наши следующие шаги", - подчеркнула замминистра.

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Чиновница добавила, что доступ к тайной информации имеет небольшое количество людей, и в случае ее разглашения им грозит уголовная ответственность.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Украинские войска с 24 февраля 2022 года героически противостоят российским захватчикам. По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери врага на 19 августа 2023 года составляют примерно 257 010 человек. Украинская сторона сообщала, что потери армии Украине намного меньше, чем те, которые несет противник.

В середине августа американская газета The New York Times писала, что потери РФ составляют примерно 120 тысяч погибшими и 170-180 тысяч - ранеными. По сведениям журналистов, наша страна безвозвратно потеряла около 70 тысяч воинов, а 100-120 - получили ранения.

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