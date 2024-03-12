Они нужны для усиления прочности защиты украинских Сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что три линии оборонительных сооружений и фортификаций строятся на юге, востоке и севере. Об этом глава государства сказал в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde.

"Мы должны знать, что когда мы говорим о фортификационных сооружениях - это постоянный процесс. И вы должны знать, мы говорим не о километре или двух. Мы говорим даже не о сотнях километров. А это более тысячи километров соответствующих сооружений", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что это очень сложная задача, которую надо выполнить, чтобы быть прочными независимо от изменений времен года и независимо от тех боевых арсеналов, которые применяет враг при обстрелах.

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"Это одна из самых сложных задач - фортификационные сооружения. Но у нас есть три линии обороны. И эти сооружения, фортификации, строятся не только в одной линии. Это три линии против врага в отдельных областях нашего государства", - отметил президент.

Он уточнил, что эти фортификационные линии сооружаются на востоке, на юге и на севере.

"Никто не говорит, что они способны прийти из Беларуси. Мы считаем, что ядро российской армии было уничтожено. Но, тем не менее, мы для себя строим фортификационные сооружения. Это отдельная большая работа", - сказал глава государства.

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Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Силам обороны Украины удалось остановили наступление россиян на востоке Украины, и теперь захватчики несут большие потери. По его словам, сейчас ситуация на украинско-российском фронте намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев.

Ранее Зеленский заявлял, что возводятся три полосы защиты длиной 2 тысячи километров.

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