По словам председателя Запорожской ОГА, таких защитных сооружений в области будет еще больше.

В Запорожской области продолжается строительство защитных оборонительных сооружений. Сейчас в регионе уже установлено 11 тысяч "зубов дракона". Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"11 тысяч тетраэдров уже установили на Запорожском направлении. Делаем больше. Установим больше. Запорожские "зубы дракона" - крепкая оборона против врага", - написал чиновник.

Ранее он рассказывал, что фортификационные сооружения изготавливаются круглосуточно. Официально это называется - пирамиды заградительные, а другим словом - тетраэдры. Федоров добавил, что простыми словами их можно называть запорожские "зубы дракона".

"Используем специальную технологию, которая придает конструкциям максимальную прочность в течение минимального времени застывания. Наши запорожские "зубы" способны выдержать как критические температуры, так и любую агрессию извне. Высококачественный бетон предназначен для различных видов почв", - заверил глава Запорожской ОГА.

Строительство фортификационных сооружений в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина укрепляет границу с Приднестровьем, в частности речь идет об Одесской области, где планируют построить более 50 фортификационных объектов, среди которых есть те, что находятся в районе морской акватории и непризнанного Приднестровья.

Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина строит три линии обороны на юге, востоке и севере.

"Мы должны знать, что когда мы говорим о фортификационных сооружениях - это постоянный процесс. И вы должны знать, мы говорим не о километре или двух. Мы говорим даже не о сотнях километров. А это более тысячи километров соответствующих сооружений", - отметил глава государства.

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