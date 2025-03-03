Из общего количества более 200 тыс. - это штурмовые подразделения, которые воюют на передовой.

На войне в Украине сухопутный компонент группировки оккупантов составляет около 620 тыс. военнослужащих.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина, сообщает пресс-служба разведки. "Сухопутный компонент - это примерно 620 тыс., при чем более 200 тыс. - это штурмовые подразделения, которые участвуют в боевых действиях и находятся на линии фронта. Кроме того, это 35 тыс. военнослужащих Росгвардии, которые обеспечивают оккупационную власть, осуществляют охрану наиболее важных объектов на временно оккупированных территориях", - отметил он.

В то же время, по его словам, Россия планирует увеличить в своих оккупационных войсках количество так называемого "спецконтингента".

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Скибицкий проинформировал, что на 2025 год, согласно российским планам, примерно 30% тех людей, которые якобы добровольно идут в армию - будут те люди, которые находятся под следствием, находятся в тюрьмах или те, которые отбывают условный срок наказания.

"Эта проблема уже встает для генерального штаба ВС РФ - что делать с этими людьми, как с ними работать. В 2024 году такого контингента - они называются "спецконтингент" - было 15%, а сейчас будет 30%", - сказал представитель ГУР.

В целом, как заявил он, в 2025 году Москва намерена привлечь в ряды оккупационной армии более 340 тыс. контрактников.

"Если говорить о планах - это 343 тыс. военнослужащих, речь идет именно о наборе по контракту. Но по опыту 2024 года мы знаем, что эти планы меняются - в большую сторону. Например, в прошлом году была цель - набрать примерно 375-380 тыс., потом планы изменились на 430 тыс., а в результате они набрали 440 тыс. военнослужащих именно по контракту. Здесь необходимо понимать, что почти 80% тех, кого набирают по контракту, идут на пополнение боевых потерь", - пояснил Скибицкий.

Война в Украине: новости

Скибицкий сообщал, что в планах РФ на 2025 год - захват всей территории Донецкой и Луганской областей и удержание контроля над ранее оккупированными территориями.

Он пояснил, что российское руководство постоянно корректирует свои планы относительно войны, однако стратегическая цель остается той же - это полная оккупация или полный контроль над Украиной.

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