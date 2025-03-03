Представитель ГУР утверждает, что беспилотные летательные аппараты на территории РФ выпускаются в Ижевске, Елабуге, а также концерном "Калашников".

Россияне существенно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов различных типов. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Если раньше, в 2023 - начале 2024 года мы знали только один "шахед", потом "Герань-1", "Герань-2" и все. На сегодня спектр этих беспилотных летательных аппаратов такой большой, что даже не всегда возможно на пальцах одной руки пересчитать: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпия", "Гербера", "Пародия" и другие", - заявил он в интервью РБК-Украина.

По его словам, при этом типы беспилотников, которые сейчас используются, включают боевые ударные, разведывательные, ложные цели, которые являются беспилотниками, но без боевой нагрузки, есть имитационные цели.

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"Фактически, это все в целом просто перегружает нашу систему противовоздушной обороны. Очень сложно отличить, где летит беспилотник с боевой частью, а где - без нее", - пояснил Скибицкий.

Представитель ГУР утверждает, что беспилотные летательные аппараты на территории РФ выпускаются в Ижевске, Елабуге, а также концерном "Калашников":

"Сейчас они значительно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов. И именно это позволяет им применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов. Кстати, в их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно примерно 500 беспилотных летательных аппаратов".

Также он рассказал о возможных целях для поражения.

"Я помню документы Российской федерации, которые датируются осенью 2023 года, где были четко определены основные цели, по которым будут применяться беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты. Это система управления Вооруженных сил, Сил Обороны, это все, что касается авиации и наших аэродромов. Это - наиболее критические элементы нашей инфраструктуры, в том числе энергетическая система, газотранспортная система - то, что мы наблюдаем сейчас. И один из приоритетов - наши предприятия оборонно-промышленного комплекса - там, где изготавливается вооружение, где мы нарастили выпуски многих видов оружия, боеприпасов, беспилотных аппаратов и систем", - пояснил разведчик.

По его убеждению, основные приоритеты остаются.

"Атаки на энергетику мы уже видели, на теплоэлектростанции - вы помните, насколько мощными были удары в Харьковском регионе, чтобы выбить всю систему обеспечения теплом нашего населения. Были удары по энергосистеме, причем агрессор несколько изменил свою тактику и подходы, которыми он сейчас тоже очень активно пользуется. Это подход, который касается четкого определения и планирования - так называемый таргетинг, чтобы достичь наибольшего эффекта. И в последнее время страдает наша газотранспортная система и наши газовые месторождения. Противник понимает - это то, что идет для нашего населения, для обеспечения своим газом своих потребностей. За последнее время они пытаются уничтожить именно эту способность Украины", - добавил Скибицкий.

Удары РФ по Украине

Прошлой ночью в результате очередной российской дроновой атаки в ряде областей Украины прогремели взрывы, было известно о "прилете" в Харькове.

Беспилотный летательный аппарат типа "шахед" ударил по центральной части Харькова. Вскоре городской голова Игорь Терехов сообщил о попадании в многоэтажный дом и пожар на одном из этажей.

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