Россияне стали больше выпускать крылатых ракет Х-101, но меньше для системы "Калибр".

Производство ракет в России, если сравнивать с 2024 годом, существенно не выросло, в то же время произошло определенное перераспределение. Как рассказал заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина, Россия увеличивает производство того вооружения, которое показало себя более эффективно.

Так, по словам Скибицкого, россияне стали больше выпускать крылатых ракет Х-101, но меньше для системы "Калибр", сравнив и оценив их эффективность. Также враг планирует увеличить выпуск более эффективных "Кинжалов" и баллистических ракет к "Искандерам".

"Но если говорить в абсолютных цифрах, то рост в выпуске ракет по сравнению с 2024 годом не более, чем в 1,2, а в некоторых случаях - в 1,5 раза, если мы говорим именно о высокоточном ракетном вооружении", - отметил он.

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Российские ракеты - новости

Как отмечал авиационный эксперт Константин Криволап, в России достаточно напряженная ситуация с производством ракет, их не хватает.

К тому же поражение завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске в конце января может отсрочить способность россиян наносить удары "Искандерами".

В то же время глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея в 2025 году планирует передать России 148 баллистических ракет типа KN-23.

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