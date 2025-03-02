В доме начался пожар.

В результате очередной российской дроновой атаки в ряде областей Украины прогремели взрывы, уже известно о "прилете" в Харькове.

Городской голова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что беспилотный летательный аппарат типа "шахед" ударил по центральной части Харькова. Вскоре он сообщил о попадании в многоэтажный дом и пожаре на одном из этажей.

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Обновлено в 22:20: Попадание произошло в Киевском районе Харькова, пока известно об одном пострадавшем.

Воздушные силы ВСУ предупреждают об активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении. Из-за этого для прифронтовых областей существует угроза применения авиационных средств поражения.

Ранее в сети писали о взрывах в Днепре и работе сил противовоздушной обороны в Запорожской области.

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