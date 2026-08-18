Перемирия в этом году не будет: в ГУР рассказали, к чему готовиться осенью и зимой

Под угрозой – электроснабжение, отопление и система водоснабжения.

На данный момент нет никаких признаков того, что Россия готова заключить перемирие, поэтому не стоит надеяться на прекращение огня до конца года. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Аналитики ГУР МО Украины в своём анализе исходят из того, что на поле боя нет никаких признаков, которые указывали бы на готовность России прекратить огонь и начать нормальные переговоры. Их планы таковы, и это то, что они говорят: до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет", – сказал он.

Скибицкий отметил, что в планах Путина – завершить захват Донецкой области до конца этого года.

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Какой будет тактика россиян в плане обстрелов осенью и зимой

По данным военной разведки, россияне продолжат наносить удары по ОПК, военным объектам, энергетике, системе логистики, АЗС. В то же время враг наносит удары не только по военным, но и по гражданским объектам.

"Зимой наше самое уязвимое место – электроэнергия и отопление, поэтому они тоже могут оказаться под атакой. Например, не так давно россияне разработали беспилотник, предназначенный для поражения электроопор – ЛЭП. В его крыльях заложен взрывной элемент, способный перерезать металл", – отметил Скибицкий.

Он также подтвердил, что под угрозой находится и система водоснабжения, ведь это один из критически важных элементов. Кроме того, осенью и зимой под ударами вновь может оказаться газотранспортная система и добыча газа в Полтавской и Харьковской областях, которые противник уже атаковал ранее.

Скибицкий также отметил, что в планах агрессора есть и мосты через Днепр, ведь это тоже критически важная инфраструктура.

"Российские войска в последнее время наносят удары по мостам в прифронтовых областях – в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Они систематически атакуют критически важные мосты в Затоке и в Маяках, которые являются очень важными элементами нашей транспортной системы. Когда объект становится для нас наиболее критическим – тогда враг начинает по нему работать", – подчеркнул он.

Мирные переговоры – важные новости

Напомним, ранее стало известно, что Украина предложила РФ прекратить воздушные атаки поочередно. Отмечается, что это стало очередным шагом Киева в попытке найти возможность прекратить войну.

Кроме того, уже 13 августа агентство Reuters сообщило, что Украина предложила РФ прекратить удары в Чёрном море. Отмечается, что Киев передал это предложение Москве через третью страну.

В то же время Кремль последовательно продолжает отклонять любые существенные предложения. Так, в Минобороны РФ в ответ опубликовало на своей странице фото "Шахеда" с угрозой "заморозить" Украину.

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