В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили статистику по потерям противника.
Соответствующие данные размещены на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 марта ориентировочно составили:
- личного состава - более 12 тыс. человек,
- танков - 353 единицы,
- боевых бронированных машин - 1 тыс. 165,
- артиллерийских систем - 125,
- реактивных систем залпового огня - 58,
- средств противовоздушной обороны - 31,
- самолетов - 57,
- вертолетов - 83,
- автомобильной техники - 558,
- кораблей/катеров - 3,
- цистерн с горюче-смазочными материалами - 60,
- беспилотников оперативно-тактического уровня-7.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - пояснили в Генштабе.
В то же время потери противника за сутки составили: личного состава - 266, танков - 18, ББМ - 60, артиллерийских систем - 2, РСЗО - 2, средств ПВО - 2 и автомобильной техники - 32.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Генштабе показали экипировка российских "освободителей". Оккупантов отправили на войну с пейджерами и домашними тапочками. Очевидно, командование "второй армии мира" не заботится о модернизации экипировки своих солдат.