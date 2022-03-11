В частности, за сутки враг потерял 266 единиц личного состава.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили статистику по потерям противника.

Соответствующие данные размещены на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 марта ориентировочно составили:

личного состава - более 12 тыс. человек,

танков - 353 единицы,

боевых бронированных машин - 1 тыс. 165,

артиллерийских систем - 125,

реактивных систем залпового огня - 58,

средств противовоздушной обороны - 31,

самолетов - 57,

вертолетов - 83,

автомобильной техники - 558,

кораблей/катеров - 3,

цистерн с горюче-смазочными материалами - 60,

беспилотников оперативно-тактического уровня-7.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - пояснили в Генштабе.

В то же время потери противника за сутки составили: личного состава - 266, танков - 18, ББМ - 60, артиллерийских систем - 2, РСЗО - 2, средств ПВО - 2 и автомобильной техники - 32.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Генштабе показали экипировка российских "освободителей". Оккупантов отправили на войну с пейджерами и домашними тапочками. Очевидно, командование "второй армии мира" не заботится о модернизации экипировки своих солдат.

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