На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать Харьков.

Основные усилия российских оккупантов сосредоточены на подготовке к возобновлению наступательных действий, установлении контроля на территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12.00.

Отмечается, что противник продолжает наносить систематические ракетные и авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры и базам хранения горюче-смазочных материалов. Также проводятся мероприятия подготовки личного состава и техники с целью формирования дополнительных подразделений для участия в боевых действиях на территории Украины.

Так, на Донецком направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций украинских войск и ведение штурмовых действия на большинстве направлений. Успеха противник не имел, осуществляет перегруппировку.

На Южнобугском направлении продолжается бой за населенный пункт Александровка.

На Полесском направлении противник завершил отвод отдельных подразделений восточного военного округа на территорию Беларуси, с последующей переброской этих подразделений на территорию России.

На освобожденной территории Киевской области в районах населенных пунктов Большая Дымерка, Скибин и Гоголев, подразделениями сил обороны осуществляется зачистка территории от минно-взрывных устройств, установленных российскими оккупантами

На Северскому направлении враг завершил отвод подразделений Центрального военного округа на территорию России.

В районе города Сумы продолжается уход оккупационных войск. Враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных подразделений, отводимых на территорию России. В то же время на освобожденных территориях остаются малочисленные группы фашистских вооруженных сил, которые скрываются или пытаются самостоятельно пересечь государственную границу Украины.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать город Харьков. Основные усилия врага сосредоточиваются на продолжении наступательных действий в направлении города Изюм. С целью выявления слабых мест в оборонительных позициях наших войск противник продолжает ведение разведки.

На Волынском направлении обстановка изменений не претерпела, добавили в Генштабе.

Россияне платят своей жизнью за вторжение в мирную Украину. По состоянию на 3 апреля, украинские бойцы превратили в удобрение уже примерно 18 тысяч оккупантов.

Ранее в ГУР Минобороны обнародовали список российских десантников-штурмовиков, воюющих против Украины. В ведомстве подчеркнули, что каждый украинец обязан знать их имена.

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