В ведомстве подчеркнули, что каждый украинец обязан знать их имена.

Украинская разведка обнародовала список военнослужащих рф, совершающих военные преступления против мирного народа Украины. Речь идет о 56-й десантно-штурмовой бригаде, из города Камышина Волгоградской области (Феодосия, Крым),

В силовом ведомстве подчеркнули, что каждый украинец обязан знать их имена.

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – отметили в ГУР.

Список российских оккупантов, убивающих украинцев

Россияне платят своей жизнью за вторжение в мирную Украину. По состоянию на 3 апреля, украинские бойцы превратили в удобрение уже примерно 18 тысяч оккупантов.

В последний раз российское министерство приводило данные о своих потерях в войне против Украины 25 марта, и тогда речь шла о якобы 1351 погибших и 3825 раненых военных. Также Минобороны РФ заявляли, что в целом основные задачи первого этапа "спецоперации" в Украине исполнены.

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