Оккупанты платят своей жизнью за вторжение в мирную Украину.

В Генштабе озвучили свежие потери российских захватчиков с момента полномасштабного вторжения. Украинские бойцы превратили в удобрение уже примерно 18 тысяч оккупантов.

Актуальные данные по состоянию на 3 апреля опубликованы на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Потери врага в технике:

644 танки;

1 830 боевых бронированных машин;

325 артиллерийских систем;

105 реактивных систем залпового огня;

54 средства противовоздушной обороны;

143 самолета;

134 вертолета;

1 249 единиц автомобильной техники;

7 кораблей/катеров;

76 цистерн с топливом;

89 беспилотников оперативно-тактического уровня;

24 единицы специальной техники;

4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

В последний раз российское министерство приводило данные о своих потерях в войне против Украины 25 марта, и тогда речь шла о якобы 1351 погибших и 3825 раненых военных. Также Минобороны РФ заявляли, что в целом основные задачи первого этапа "спецоперации" в Украине исполнены.

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