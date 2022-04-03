В Генштабе озвучили свежие потери российских захватчиков с момента полномасштабного вторжения. Украинские бойцы превратили в удобрение уже примерно 18 тысяч оккупантов.
Актуальные данные по состоянию на 3 апреля опубликованы на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Потери врага в технике:
- 644 танки;
- 1 830 боевых бронированных машин;
- 325 артиллерийских систем;
- 105 реактивных систем залпового огня;
- 54 средства противовоздушной обороны;
- 143 самолета;
- 134 вертолета;
- 1 249 единиц автомобильной техники;
- 7 кораблей/катеров;
- 76 цистерн с топливом;
- 89 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 24 единицы специальной техники;
- 4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
В последний раз российское министерство приводило данные о своих потерях в войне против Украины 25 марта, и тогда речь шла о якобы 1351 погибших и 3825 раненых военных. Также Минобороны РФ заявляли, что в целом основные задачи первого этапа "спецоперации" в Украине исполнены.