Потери оккупантов рф в Украине достигли 18 тысяч человек / фото REUTERS

В Генштабе озвучили свежие потери российских захватчиков с момента полномасштабного вторжения. Украинские бойцы превратили в удобрение уже примерно 18 тысяч оккупантов.

Актуальные данные по состоянию на 3 апреля опубликованы на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Потери врага в технике:

  • 644 танки;
  • 1 830 боевых бронированных машин;
  • 325 артиллерийских систем;
  • 105 реактивных систем залпового огня;
  • 54 средства противовоздушной обороны;
  • 143 самолета;
  • 134 вертолета;
  • 1 249 единиц автомобильной техники;
  • 7 кораблей/катеров;
  • 76 цистерн с топливом;
  • 89 беспилотников оперативно-тактического уровня;
  • 24 единицы специальной техники;
  • 4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери врага / инфографика Генштаба ВСУ

В последний раз российское министерство приводило данные о своих потерях в войне против Украины 25 марта, и тогда речь шла о якобы 1351 погибших и 3825 раненых военных. Также Минобороны РФ заявляли, что в целом основные задачи первого этапа "спецоперации" в Украине исполнены.

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