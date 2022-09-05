Отмечается, что ВСУ "врезали" оккупантам вблизи Купянска.

В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины отражает ракетные и авиационные удары противника, эффективно осуществляет прикрытие критических объектов на территории Украины.

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"В течение текущих суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают огневую поддержку действий наземных группировок войск. По уточненным данным подтверждено потери врага", - говорится в сводке.

Так, как отметили в Генштабе, в результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными свыше 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины.

В Херсоне поражено более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и 6 грузовиков врага.

"Успешные действия Сил обороны привели к выводу из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить переброску войск через реку Днепр", - добавили в Генштабе.

Напомним, в результате вражеских обстрелов на Харьковщине за минувшие сутки погибла женщина еще пятеро человек получили ранения. В результате вчерашнего ракетного удара по Харькову пострадали три человека.

В начале сентября заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что в нашей стране с начала полномасштабной агрессии РФ, которая началась рано утром 24 февраля, через оккупантов уже погибли 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. - были ранены.

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