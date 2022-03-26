Фото t.me/energoatom_ua
Российские оккупанты установили в центре Энергодара спутниковую тарелку для обеспечения вещания.
Об этом сообщает в Telegram Энергоатом. Враг планирует проводить вражескую агитацию среди местных жителей.
"В центре Энергодара рядом с городским советом, на здании узла связи Запорожской АЭС, оккупанты установили свою тарелку для обеспечения вещания и проведения вражеской агитации среди горожан", — говорится в сообщении.
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