Враг планирует проводить вражескую агитацию среди местных жителей.

Российские оккупанты установили в центре Энергодара спутниковую тарелку для обеспечения вещания.

Об этом сообщает в Telegram Энергоатом. Враг планирует проводить вражескую агитацию среди местных жителей.

"В центре Энергодара рядом с городским советом, на здании узла связи Запорожской АЭС, оккупанты установили свою тарелку для обеспечения вещания и проведения вражеской агитации среди горожан", — говорится в сообщении.

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