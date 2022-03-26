Известно, что обещанная оплата за участие – 1200 рублей.

Российские захватчики планируют проведение проплаченного митинга в поддержку "российской власти" в захваченном Мелитополе.

Об этом сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на данные СБУ.

"Оккупантами РФ запланировано проведение в 8:00 26 марта на центральной площади города Мелитополь проплаченного митинга, направленного на поддержку "русской власти". Известно, что обещанная оплата за участие – 1200 рублей. Всем желающим "подзаработать", тем самым предавая свою Родину, необходимо будет держать российский оккупационный флаг и "искренне" радоваться на видеокамеры", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в захваченных Мелитополе и Энергодаре пытаются оказать максимальное содействие местным фермерам, чтобы те поставляли из временно оккупированной территории АР Крым удобрения, топливо и другие стратегические материалы для ускорения посевных работ.

Как сообщал УНИАН, в Мелитополе самопровозглашенная глава оккупационной администрации Галина Данильченко выдала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь. Ранее ей объявили о подозрении по факту государственной измены.

Кроме этого, на окраинах Мелитополя российские оккупанты разместили свою военную базу возле местного военного аэродрома.

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