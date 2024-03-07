Подразделения ракетный войск уничтожили склад боеприпасов и артиллерийские средства противника.

За сутки на фронте украинские военные продолжили активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии фронта.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. В частности, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника.

А подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному складу боеприпасов, и четырем артиллерийским средствам противника.

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За сутки на фроне враг нанес 6 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 21 атаку врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

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