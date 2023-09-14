Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки и Клищиевки.

Украинские военные вошли в населенный пункт Андреевка, что на южном фланге Бахмута, и закрепляются на новых позициях. Сейчас на Бахмутском направлении силы обороны движутся вперед, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на северном фланге россияне пытаются отбить утраченные позиции, а на Южном ВСУ успешно продвигаются.

Маляр уточнила, что основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки и Клищиевки.

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"И у нас там хорошие новости. Андреевка-наша. Закрепляемся на занятых позициях", - добавила она.

Ситуация возле Андреевки

Утром 14 сентября в Генштабе без деталей сообщили, что украинские войска имеют успех в наступлении южнее Бахмута - в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.

В частности, там украинские защитники и Защитницы наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Кроме того, ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях.

На днях аналитики Института по изучению войны сообщали, что в районе села Андреевка идут ожесточенные бои, однако российские оккупанты не могут отбить его в ВСУ.

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